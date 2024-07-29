Какой будет погода в дни фестиваля «Наше море», рассказала метеоролог

14:38, 29 июля 2024, ПАИ

Какая погода будет в дни проведения фестиваля «Наше море» в Гдовском районе, рассказала корреспонденту ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«К выходным погода улучшится. Мы ожидаем 20–25, 21–26 градусов и преимущественно без осадков. Выходные должны снова стать летними, но без той жары, которая была», – отметила она.

Напомним, что фестиваль «Наше море» пройдёт на Чудском озере в Гдовском районе 2–4 августа.