ФК «Псков» усилится опытным полузащитником перед матчем Кубка России

14:40, 29 июля 2024, ПАИ

В футбольный клуб «Псков» вернулся опорный полузащитник, в прошлом футболист команды «Луки-Энергия» Александр Алексеев. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

«Он вливается в игры. Будет играть по возможности. Например, он сыграет со спортшколой «Ленинградец» в матче второго круга. В будние дни будет сложнее», – сказал Игорь Сурин.

Кроме того, собеседник ПАИ рассказал, как идёт восстановление ключевого нападающего ФК «Псков» Антона Шишаева, который получил травму в матче первого круга чемпионата СЗФО. «Антон попробует позаниматься пока в общей группе. В матче Кубка России, скорее всего, не сыграет. Остальные все в строю», – заявил тренер по селекционной работе ФК «Псков».

Напомним, что матч Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 31 июля. Начало в 19:00.

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