Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пскович оплатил долги, чтобы не остаться без машины

Псковичу пришлось оплатить задолженность, чтобы не остаться без автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В отделении судебных приставов Пскова находилось исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя. Между арендодателем и арендатором был заключён договор аренды, по условиям которого арендатору передано в пользование нежилое помещение. Вместе с этим к договору было заключено дополнительное соглашение о порядке ежемесячной предоплаты. У арендатора возникла задолженность в размере свыше 550 тысяч рублей по уплате за аренду, и он решил разорвать соглашение.

В связи с этим арендодатель обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Псковской области. Суд обязал ответчика погасить долг, а также пени за просрочку. В качестве обеспечения исполнения требований было вынесено постановление о наложении ареста на деньги, хранившееся в банке и кредитной организации.

Должник приехал в отделение судебных приставов на Mercedes-Benz E-класс 200. На личном приёме он подтвердил своё нежелание оплачивать долг, и судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль и установил блокираторы колёс.

Кроме того, в отношении него был составлен протокол об уклонении от исполнения административного наказания. Мужчина, понимая, что может остаться без средства передвижения, погасил всю задолженность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2024

Какой будет погода на Северо-Западе России в течение недели, рассказали синоптики
29 июля 2024

В Псковском районе продолжается ремонт Адворицкого дома культуры
29 июля 2024

Среди приоритетов «Единой России» – поддержка участников СВО и реализация народной программы
29 июля 2024

Пскович оплатил долги, чтобы не остаться без машины
29 июля 2024

Сеть автоматизированных моек самообслуживания планируют создать в Пскове
29 июля 2024

«Объективная» неделя: вода, огонь и воздух Пскова
29 июля 2024

Важное качество для предпринимателя назвала эксперт
29 июля 2024

Какой будет погода в дни фестиваля «Наше море», рассказала метеоролог

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...