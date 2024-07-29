Пскович оплатил долги, чтобы не остаться без машины

17:37, 29 июля 2024, ПАИ

Псковичу пришлось оплатить задолженность, чтобы не остаться без автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Пскова находилось исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя. Между арендодателем и арендатором был заключён договор аренды, по условиям которого арендатору передано в пользование нежилое помещение. Вместе с этим к договору было заключено дополнительное соглашение о порядке ежемесячной предоплаты. У арендатора возникла задолженность в размере свыше 550 тысяч рублей по уплате за аренду, и он решил разорвать соглашение.

В связи с этим арендодатель обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Псковской области. Суд обязал ответчика погасить долг, а также пени за просрочку. В качестве обеспечения исполнения требований было вынесено постановление о наложении ареста на деньги, хранившееся в банке и кредитной организации.

Должник приехал в отделение судебных приставов на Mercedes-Benz E-класс 200. На личном приёме он подтвердил своё нежелание оплачивать долг, и судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль и установил блокираторы колёс.

Кроме того, в отношении него был составлен протокол об уклонении от исполнения административного наказания. Мужчина, понимая, что может остаться без средства передвижения, погасил всю задолженность.