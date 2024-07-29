Школьницы из Псковской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов

16:16, 29 июля 2024, ПАИ

Четыре школьницы из Псковской области прошли в финал Всероссийского конкурса «Знание. Лектор». В отборе участвовали 5 250 подростков из всех регионов России, в том числе 97 из Псковской области, сообщили ПАИ в российском обществе «Знание».

Ученица школы № 23 Кристина Павлова прошла в финал с лекцией «Значимость юриспруденции для несовершеннолетних». Варвара Токмакова из Псковского технического лицея в своей лекции рассказала о героическом подвиге Ленинграда и его жителей в годы Великой Отечественной войны. Ирина Степанова из лицея № 4 разработала лекцию «Подработка несовершеннолетних: работодатели-обманщики и как их избежать», а Ольга Орлова в рамках «Знание. Лектор» проанализировала значение искусства в жизни человека.

Школьный финал пройдёт в профильной смене «Знание. Лектор» в международном детском центре «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов.