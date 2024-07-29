Более 62 тонн бразильского арахиса с опасными токсинами не пропустили через госграницу в Псковской области

16:36, 29 июля 2024, ПАИ

Партию арахиса не пропустили через госграницу России в фитосанитарном контрольном пункте «Пыталово», сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Произведённый в Бразилии арахис перевозили на железнодорожном транспорте в Москву. Во время проверки партии арахиса весом 62,5 тонны было обнаружено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности зерна».

По результатам лабораторных исследований образца продукции выявили превышение по показателю микотоксины – афлатоксин B1. Употребление продукции с высоким содержанием афлотоксина B1 может вызвать серьёзные пищевые отравления, уточнили в управлении.

Ввоз бразильского арахиса для московского предприятия, специализирующегося на торговле свежими овощами, фруктами и орехами запрещён.