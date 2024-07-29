Граждан Ближнего Востока задержали в Псковской области за незаконное пересечение границы
Граждан Ближнего Востока задержали за незаконное пересечение госграницы России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
Пограничники задержали двоих иностранцев в лесу Себежского района. Они хотели незаконно пересечь границу из России в Белоруссию.
По данному факту Пограничное управление возбудило уголовное дело по части 3 статьи 322 УК России. В отношении иностранцев избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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