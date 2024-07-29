Лидер группы «Запрещённые барабанщики» пригласил псковичей на фестиваль «Наше море»

19:52, 29 июля 2024, ПАИ

Лидер рок-группы «Запрещённые барабанщики» Виктор Пивторыпавло пригласил псковичей и гостей области на фестиваль «Наше море», который пройдёт в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Друзья, совсем скоро в городе Гдове состоится замечательный музыкальный фестиваль, который называется «Наше море». И в рамках этого фестиваля 3 августа «Запрещённые барабанщики» покажут свою программу. Милости просим. Увидимся», – отметил Виктор Пивторыпавло.

Фестиваль «Наше море» пройдёт на Чудском озере в Гдовском районе уже во второй раз. В этом году он состоится 2–4 августа и, по словам организаторов, упор будет сделан на музыкальную составляющую.

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