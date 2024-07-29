Какой будет погода на Северо-Западе России в течение недели, рассказали синоптики

21:30, 29 июля 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По их словам, погода в этой части России будет поделена между северным антициклоном и южным циклоном. «По областям, которые попадут в зону циркуляции циклона – Ленинградской, Псковской, Новгородской, в начале недели пройдут ливневые дожди и грозы», – отмечают специалисты.

После этого, в середине и к концу недели, температура снизится до +15…+20 градусов, добавили в «Фобосе».

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, ждать ли псковичам возвращения 30-градусной жары.