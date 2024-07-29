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Происшествия

Приревновал и ударил ножом: до двух лет тюрьмы грозит псковичу за «острую» любовь

Жителя Пскова обвиняют в причинении лёгкого вреда здоровью своей девушке. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Пскович приревновал свою девушку к парню, который вместе с ними выпивал. В итоге обвиняемый ударил возлюбленную ножом в бедро и ладонь. После произошедшего мужчина подарил возлюбленной букет цветов, и она его простила.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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