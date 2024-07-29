Последствия регулярного недосыпа назвал психиатр

22:41, 29 июля 2024, ПАИ

Регулярный недосып может привести к гормональному сбою, повышенному давлению и ряду других серьёзных проблем, сообщил «Известиям» эксперт лаборатории «Гемотест», врач – психиатр-психотерапевт Сергей Кузнецов.

По словам специалиста, бодрствование тесно связано с механизмом выработки гормонов, которые участвуют в контроле ощущений голода и обмене жиров и углеводов. Эти процессы сбиваются, если человек хронически недосыпает, поскольку организм воспринимает нехватку сна как стресс, уточнил психотерапевт.

Повышение артериального давления – ещё одно последствие хронической бессонницы. Как отметил Сергей Кузнецов, сердечно-сосудистая система быстрее изнашивается, повышается риск ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов. Он добавил, что из-за недосыпа работа иммунной системы организма может снижаться.

Специалист поделился советами для нормализации сна: ложиться в одно время, спать в тёмном и проветренном помещении, заниматься физической активностью и днём избегать продуктов и напитков с кофеином. При необходимости можно обратиться к психотерапевту, неврологу или эндокринологу.