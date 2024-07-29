О вреде потребления воды рассказала врач

22:53, 29 июля 2024, ПАИ

Чрезмерное потребление воды может привести к развитию гипонатриемии, вызвать тяжёлые осложнения, судороги и кому, сообщила «Известиям» врач-терапевт Юлия Миронова.

По данным специалистов, мужчинам в день следует выпивать 3,5 литра жидкости, а женщинам – 2,5. Как уточнила Юлия Миронова, около 20 % ежедневного потребления жидкости поступают не только из воды, но и из пищи и других напитков.

При этом недостаточное потребление жидкости может вызвать головные боли, усталость, снижение концентрации, сухость кожи, отметила врач. Необходимо пить воду в адекватном количестве для нормального функционирования организма, особенно в жаркую погоду и при физической активности, подчеркнула терапевт.