Стала известна стоимость школьного набора к новому учебному году

07:39, 30 июля 2024, ПАИ

Средняя стоимость товаров для подготовки к школе составила в июле 14,6 тысячи рублей, пишут «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В состав школьного набора вошли форма, рюкзак, рубашка, брюки или юбка, повседневная и спортивная обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник и тетради. Средняя цена такой покупки составила 14 601 рубль, превысив показатели прошлого года на 10%.

При этом количество покупок таких товаров в июле ниже прошлогоднего уровня на 14%. Выше спрос только на тетради, дневники и канцелярские наборы.

«Родители не торопятся, поскольку вернулись к типичной допандемийной стратегии подготовки детей к школе, когда основной объем расходов приходится на август. В отличие от периода 2020–2022 годов, когда весомая часть трат выпадала на июль в связи с мерами господдержки», – объяснили аналитики.

Отмечается, что при этом родители выбирали более качественные и дорогие товары. С этим связан и рост среднего чека. При этом более 60% школьных товаров покупали на сайтах ретейлеров и маркетплейсах.