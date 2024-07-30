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Кардиолог Кондрахин назвал последствия удара молнии в человека

Последствия попадания молнии в человека назвал терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, пишет ТАСС.

Кардиолог Кондрахин назвал последствия удара молнии в человека. Фото: сообщество «Клуб любителей метеорологии»

В частности, попадание молнии в ногу или руку может привести к потере конечности. «Причем это достаточно сильный удар, потому что может нарушиться кровообращение. Можно получить и отрыв конечности от тела», – рассказал специалист.

Кроме того, человек является проводником тока, который может пройти через его сердце. Из-за этого может нарушиться функция проводящей системы и сердце остановится.

Также Андрей Кондрахин отметил, что другим последствием удара молнии может стать сильнейший ожог кожи, который может выглядеть как слепок молнии. А попадание молнии в голову может стать причиной потери зрения, инсульта и потери чувствительности.

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