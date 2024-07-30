Два пожара ликвидировали в Псковской области за два дня

10:07, 30 июля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за два дня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Баня сгорела в деревне Кунесть Гдовского района. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Нежилой дом удалось спасти.

Гараж сгорел на улице Первомайской в посёлке Красный Луч. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание в зарядном устройстве. Удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.