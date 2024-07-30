На форуме фонда «Защитники Отечества» озвучили планы по развитию цифровых инструментов

09:38, 30 июля 2024, ПАИ

Цифровизацию мер поддержки ветеранов и семей героев обсудили участники Первого Всероссийского цифрового форума фонда «Защитники Отечества» в Грозном, сообщили ПАИ организаторы.

Фонд был создан по поручению президента России Владимира Путина для сопровождения и оказания поддержки ветеранам СВО и членам семей героев. Важное направление работы — обеспечение максимальной проактивности, минимизации сроков и сбора бумажных документов, отметила замминистра обороны РФ Анна Цивилева: «Мы подводим итоги огромной работы. На форуме в Грозном более 500 человек — ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников — работали вместе с представителями государственных ведомств, обсуждая проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ. Но главное, это облегчает жизнь нашим ветеранам, защитникам и семьям героев».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на мероприятии, подчеркнул, что сегодня проект по цифровизации мер поддержки участников и ветеранов спецоперации, а также их семей очень важен и востребован: «Он не только обеспечит доступ к необходимым ресурсам и услугам, но и повысит эффективность взаимодействия с государственными структурами. Это, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни этой категории граждан. Вдобавок внедрение цифровых решений позволит оперативно реагировать на их потребности и создать наиболее прозрачную систему поддержки».

Основная цель фонда — персональное, комплексное, проактивное сопровождение граждан. За таким форматом — будущее цифровизации госуправления, отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев: «Нашу совместную инициативу по внедрению в работу фонда передовых цифровых решений поддержал президент. Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки. Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью».

Оперативно реагировать на вопросы ветеранов и семей героев помогает взаимодействие его филиалов и ЦУР. Совместно с фондом их головная организация АНО «Диалог Регионы» настроила цифровую экосистему работы с запросами в соцсетях.

«Наша цель — помочь «Защитникам Отечества» обеспечить полную цифровую инфраструктуру решения проблем ветеранов СВО и членов их семей, — рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. — Применили опыт ЦУР и выстроили для филиалов фонда аналогичный контур работы с обращениями в интернете. Основная суть нашего взаимодействия построена на мониторинге проблем и оперативной обратной связи. В систему с начала года уже поступило 10 тыс. сообщений по целевым тематикам в соцсетях. Сегодня филиалы не только работают с сообщениями, информируют о своей работе, но и совместно с ЦУР формируют аналитику для управленческих решений руководителей регионов. Для нас сегодня это самый важный проект организации».