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Общество

Григорий Стороненков проверил работы по благоустройству в Овсищах

Депутат городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков принял участие в осмотре благоустройства территории возле магазина «Белочка» и детского сада № 28 в Овсище. Об этом ПАИ сообщили в Псковской гордуме.

Григорий Стороненков проверил благоустройство в микрорайоне Овсище Пскова. Фото: Псковская городская Дума

В Овсище установлены скамейки, урны, два спортивных тренажёра, панна-ринг, а также полностью заменён грунт и засеян газон. Возле панна-ринга собралась вода, что указывает на то, что уклон выполнен неправильно. Помимо этого, вода скапливается на одной из дорожек.

Недостатки устранят, а комиссия вновь осмотрит объект, заявил Григорий Стороненков.

В рабочем выезде также приняли участие представители администрации Пскова, подрядной организации, активисты микрорайона.

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