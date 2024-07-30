Григорий Стороненков проверил работы по благоустройству в Овсищах

09:51, 30 июля 2024, ПАИ

Депутат городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков принял участие в осмотре благоустройства территории возле магазина «Белочка» и детского сада № 28 в Овсище. Об этом ПАИ сообщили в Псковской гордуме.

В Овсище установлены скамейки, урны, два спортивных тренажёра, панна-ринг, а также полностью заменён грунт и засеян газон. Возле панна-ринга собралась вода, что указывает на то, что уклон выполнен неправильно. Помимо этого, вода скапливается на одной из дорожек.

Недостатки устранят, а комиссия вновь осмотрит объект, заявил Григорий Стороненков.

В рабочем выезде также приняли участие представители администрации Пскова, подрядной организации, активисты микрорайона.