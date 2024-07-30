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Общество

Желание помогать: зачем врач из Иркутской области переехал в Великие Луки

Анестезиолог-реаниматолог с более чем 20-летним стажем Марат Мамбетов приступил к работе в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной клинической больницы, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Фото: «Первый Псковский»

Марат Мамбетов уже 30 лет работает в медицине, 20 из которых в анестезиологии. В Великие Луки он приехал из Иркутской области меньше месяца назад. Специалист отметил, что на новом месте отличные условия, хорошая оснащённость медикаментами, достойные палаты для пребывания пациентов и всегда готовые прийти на помощь коллеги.

«В каждом лечебном учреждении я пытаюсь взять что-то новое, посмотреть, как работают другие специалисты, увидеть личную тактику. Затем лучшие варианты и методики я готов взять к себе в работу, чтобы практиковать дальше. Мне очень нравится работать в коллективе с такими специалистами, как здесь. Утром слышишь «Доброе утро» и уже становится приятно. Все специалисты здесь добрые, грамотные, сильные, аккуратные», – отметил врач.

Сейчас под наблюдением врача пять пациентов. При этом каждый из них нуждается в особом внимании и уходе. Марат Мамбетов признаётся, что в профессии остаётся из-за одного – желания помогать.

«Многие больные, которых реанимировал, общаются со мной, приглашают на праздники и юбилеи. Мне очень приятно», – поделился врач.

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