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Новый анестезиолог-реаниматолог работает в великолукской больнице

Врач – анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Марат Мамбетов приступил к работе в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной клинической больницы, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В 1994 году Марат Мамбетов окончил Киргизскую государственную медицинскую академию имени И. К. Ахунбаева по специальности «педиатрия». В 1995 году получил диплом о прохождении интернатуры по специальности «детская хирургия». Вместе с этим специалист имеет профессиональную переподготовку по направлению «анестезиология-реаниматология».

Стаж работы врача составляет 23 года. До переезда в Великие Луки Марат Мамбетов работал анестезиологом-реаниматологом в городской клинической больнице № 1 в Иркутской области.

Также 18 лет он работал в Национальном центре фтизиатрии и четыре года в городской клинической больнице № 1 в Бишкеке, где занимал должность заведующего отделением анестезиологии-реаниматологии.

Ранее сообщалось, что новый врач-лаборант приступил к работе в Псковской областной инфекционной больнице.

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