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Какой будет погода в Псковской области в августе, рассказали синоптики

Какой будет погода в Псковской области в августе, рассказали ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

По словам специалистов, в августе погодные условия над некоторыми районами региона будут определяться исходя из чередующихся воздействий периферий циклонов и полей высокого давления. Именно такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон в течение большей части месяца или чуть выше нормы, подчеркнули в МЧС.

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области будет от +15,8 до +16,9 градуса. В первую декаду месяца температуры днём будут от +23 до +28 градусов. А в отдельные дни в конце декады прогрев будет достигать от +29 до +30 градусов. При этом специалисты отмечают, что ночные температуры будут в пределах от +11 до +16 градусов.

Во второй же декаде месяца ночью температуры будут от +9 до +14 градусов, а днём – от +20 до +25 градусов. Иногда температура будет повышаться до 26-28 градусов тепла.

В третьей декаде температуры днём прогнозируются в пределах от +18 до +23 градусов, а ночью ожидаются в пределах от +8 до +13 градусов. Кроме прочего, в отдельные ночи последней пятидневки температура может опуститься до 6-7 градусов тепла.

По словам синоптиков, в Псковской области возможно усиление ветра до 15–18 метров в секунду. Кроме того, в регионе прогнозируется 1–3-й классы пожарной опасности по погодным условиям, с повышением до 4-го класса.

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