63-летний мужчина пропал в Плюсском районе

11:38, 30 июля 2024, ПАИ

Пропавшего 63-летнего Леонида Солдатенкова разыскивают в Плюсском районе, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

Мужчина проживает в деревне Курея. С 22 июля его местонахождение остаётся неизвестным.

Ростом он 180 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые и короткие волосы. Был одет в камуфлированные куртку и штаны, чёрные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Леонида Солдатенкова, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.