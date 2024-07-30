63-летний мужчина пропал в Плюсском районе
Пропавшего 63-летнего Леонида Солдатенкова разыскивают в Плюсском районе, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.
Мужчина проживает в деревне Курея. С 22 июля его местонахождение остаётся неизвестным.
Ростом он 180 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые и короткие волосы. Был одет в камуфлированные куртку и штаны, чёрные ботинки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Леонида Солдатенкова, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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