Экофестиваль «РосянкаFEST» пройдёт в Бежаницком районе 17 августа

12:23, 30 июля 2024, ПАИ

Экофестиваль «РосянкаFEST» пройдёт в деревне Цевло Бежаницкого района 17 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Полистовского заповедника.

Основной темой фестиваля в этом году будет экологичный образ жизни, экологическое просвещение, а также сохранение дикой природы. Кроме того, в этом году мероприятие будет приурочено к 30-летию Полистовского заповедника, рядом с которым и расположена деревня Цевло.

Для гостей праздника Полистовский заповедник и Водлозерский национальный парк Карелии подготовят мастер-классы. Также можно будет узнать об особенностях береговой растительности, послушать птиц и увидеть, как образуются болота, в экскурсиях от болотоведа, геоботаника, ихтиолога и гидролога.

А о чём и как говорят топи, что означают болотные огни и стоит ли искать сокровища на верховых болотах Псковской области, расскажут научные сотрудники заповедника и приглашённые эксперты в своих неформальных мини-лекциях. В свою очередь, экологические организации из Пскова и Великих Лук поделятся лайфхаками экологичного образа жизни.

На фестивале также можно будет принять участие в творческих мастер-классах, посетить деревенскую ярмарку и детскую площадку. Также для гостей мероприятия выступят народные и фольклорные коллективы области. Завершится праздник концертом фолк-рок-группы «Вольный ветер».

Начало фестиваля в 15:00.