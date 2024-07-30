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Общество

Экофестиваль «РосянкаFEST» пройдёт в Бежаницком районе 17 августа

Экофестиваль «РосянкаFEST» пройдёт в деревне Цевло Бежаницкого района 17 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Основной темой фестиваля в этом году будет экологичный образ жизни, экологическое просвещение, а также сохранение дикой природы. Кроме того, в этом году мероприятие будет приурочено к 30-летию Полистовского заповедника, рядом с которым и расположена деревня Цевло.

Для гостей праздника Полистовский заповедник и Водлозерский национальный парк Карелии подготовят мастер-классы. Также можно будет узнать об особенностях береговой растительности, послушать птиц и увидеть, как образуются болота, в экскурсиях от болотоведа, геоботаника, ихтиолога и гидролога.

А о чём и как говорят топи, что означают болотные огни и стоит ли искать сокровища на верховых болотах Псковской области, расскажут научные сотрудники заповедника и приглашённые эксперты в своих неформальных мини-лекциях. В свою очередь, экологические организации из Пскова и Великих Лук поделятся лайфхаками экологичного образа жизни.

На фестивале также можно будет принять участие в творческих мастер-классах, посетить деревенскую ярмарку и детскую площадку. Также для гостей мероприятия выступят народные и фольклорные коллективы области. Завершится праздник концертом фолк-рок-группы «Вольный ветер».

Начало фестиваля в 15:00.

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