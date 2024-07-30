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Общество

Учёные раскрыли секрет долголетия

Позитивное мышление, физические упражнения и наличие цели в жизни позволяют увеличить продолжительность жизни, пишет «Газета.ру» со ссылкой на директора центра исследования старения при Королевском колледже Лондона Ричарда Сиоу.

Стресс, связанный с негативным мышлением, приводит к развитию депрессии. Это ускоряет развитие возрастных заболеваний, а позитивное мышление позволяет уберечь здоровье.

Женщины с позитивным мышлением жили на 4,4 года дольше тех, кто этим качеством личности не обладал, следует из данных исследователей из Гарвардского университета и Бостонского медицинского центра. Наличие цели в жизни также помогает снизить риск развития депрессии и избавить от одиночества, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, у человека должна быть постоянная физическая активность – приседания, отжимания и другая несложная гимнастика, которая способствует снижению сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также уменьшает риск преждевременной смерти на 20 %.

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