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Пскович выиграл бронзу Всероссийской летней универсиады

Пскович, студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Данил Кривов занял третье место на Всероссийской летней универсиаде по вольной борьбе. Соревнования прошли в Башкортостане 26 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Пскович выиграл бронзу Всероссийской летней универсиады. Фото: пресс-служба ВЛГАФК

Данил Кривов боролся за награду в весовой категории до 74 килограммов. Он поделил бронзу со спортсменом из Якутии Станиславом Свинобоевым. Второе место занял Константин Капрынов из Якутии. Победил борец из Северной Осетии Магомед Карданов.

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