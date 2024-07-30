Пскович выиграл бронзу Всероссийской летней универсиады

12:18, 30 июля 2024, ПАИ

Пскович, студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Данил Кривов занял третье место на Всероссийской летней универсиаде по вольной борьбе. Соревнования прошли в Башкортостане 26 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Данил Кривов боролся за награду в весовой категории до 74 килограммов. Он поделил бронзу со спортсменом из Якутии Станиславом Свинобоевым. Второе место занял Константин Капрынов из Якутии. Победил борец из Северной Осетии Магомед Карданов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».