60-летний житель Ленобласти попал в полицию за попытку купить любовь юноши в хостеле

12:25, 30 июля 2024, ПАИ

Полиция задержала 60-летнего жителя Ленобласти за попытку купить интимные услуги у юноши в хостеле, пишет «Фонтанка».

В ночь на 30 июля в полицию обратился 18-летний житель Тольятти. Он пожаловался правоохранителям, что в одном из хостелов Адмиралтейского района 60-летний постоялец предлагал ему непристойное.

По словам юноши, мужчина сначала выпил вместе с ним, а потом начал делать ему массаж. Затем мужчина начал трогать молодого человека за интимные места, а потом и вовсе стал предлагать деньги за интимную близость с ним.

Полиция составила в отношении мужчины административный протокол о мелком хулиганстве. Он также имеет судимость за мошенничество.