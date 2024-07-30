Показ мультфильмов с тифлокомментариями для детей проходит в Пскове
Показ мультфильмов с тифлокомментариями по мотивам сказок народов России и игротека проходит в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
Мероприятие проходит в рамках проекта библиотеки «Кино без границ».
Тема встречи «Россия – наш общий дом». Детям рассказывают про сказки и дружбу народов страны.
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