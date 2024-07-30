Показ мультфильмов с тифлокомментариями для детей проходит в Пскове

12:52, 30 июля 2024, ПАИ

Показ мультфильмов с тифлокомментариями по мотивам сказок народов России и игротека проходит в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



















Мероприятие проходит в рамках проекта библиотеки «Кино без границ».

Тема встречи «Россия – наш общий дом». Детям рассказывают про сказки и дружбу народов страны.