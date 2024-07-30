«Летний институт» с участием молодых учёных из стран Европы и Азии проходит в ПсковГУ

15:27, 30 июля 2024, ПАИ

Торжественное открытие проекта «Летний институт», инициированного Министерством науки и высшего образование РФ, прошло в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками стали 25 молодых педагогов и научных сотрудников вузов и исследовательских институтов ближнего и дальнего зарубежья, которые обучаются по программе «Русский язык как язык межнационального общения». Участники пройдут обучение на базе ПсковГУ по дополнительной образовательной программе «Русский язык как язык межнационального общения».

Участники из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Сербии, Армении, Абхазии, Монголии и Венгрии познакомятся с известными российскими учёными, которые исследуют вопросы, связанные с русским языком.

В ПсковГУ уважительно относятся к студентам и преподавателям из других стран, которые приезжают в вуз, чтобы получить образование и познакомиться с русской культурой, отметила ректор университета Наталья Ильина.

Программа «Летнего института» включает в себя культурные и образовательные мероприятия, а также знакомство с традициями, обычаями и культурой русского народа. Помимо этого, участники смогут отправиться на экскурсию по Пскову и Псковской области, а также Санкт-Петербургу и Москве.

Проект завершится защитой групповых международных проектов, направленных на популяризацию русского языка за рубежом. Напомним, что «Летний институт» проходит в ПсковГУ уже второй год подряд. Участниками проекта являются как российские, так и зарубежные вузы.