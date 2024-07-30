Расплата по карме: измени свои действия, а не страдай

14:08, 30 июля 2024, ПАИ

Всем страдальцам посвящается. Как вам интереснее смотреть на трудности – как на наказание или как на возможность роста? Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова излагает свой взгляд на то, что такое карма.

Женщина в аптечной очереди возмущается, что впереди стоящая бабулька очень долго и нудно выспрашивает фармацевта о имеющихся лекарствах и задерживает остальных покупателей. Подходит её очередь, она набирает товара больше чем на тысячу, пытается оплатить покупку, достаёт одну карту, оказывается, что на ней недостаточно средств, вторую – с тем же эффектом, третью – аналогично... «Задерживаете очередь», – ехидно говорит стоящий позади мужчина. Дама краснеет и уходит ни с чем. «Догнала мгновенная карма», – философски бросает стоящая впереди меня девчонка своей спутнице.

«Догнала карма», «Плюс сто очков к карме» и прочие устойчивые выражения прочно вошли в обиход, их можно услышать от людей, которые точно не исповедуют индийскую философию и не изучают дзен-буддизм.

Карму на бытовом уровне часто воспринимают как наказание за плохой поступок, прилетевший по лбу бумеранг или поощрительную плюшку от мироздания за то, что перевёл бабушку через дорогу или вернул владельцу потерянный кошелек. При этом считается, чем тяжелее проступок, тем сильнее будет наказание, и у виновника нет другого выхода, кроме как мучиться и терпеть.

Недавно прочитала пост женщины, которая жалуется на свою мать. Всю жизнь она живёт под жесточайшим прессингом, когда контролируют каждый шаг. В детстве мать читала дневники и выворачивала карманы, сейчас звонит по десять раз в день, требует отчёта, шантажирует, манипулирует и в качестве вишенки на торте полный запрет на отношения. Классика жанра – как только девушка идёт на свидание, мама начинает умирать. В конце автор поста пишет: «У меня подруга буддистка, говорит, это твоя карма, терпи, проходи урок».

Меня угнетает, что многие люди, принимая мысль о карме, не сопротивляются жизненным обстоятельствам и ничего не пытаются изменить. Карма не предполагает терпение и страдание. Карма – это не наказание, а всего лишь причинно-следственные связи в вашей жизни (карма в переводе с санскрита означает «действие»). Не нравится результат, измени свои действия, а не страдай. Карма всегда про необходимость осознанных изменений и возможность роста. Пройти урок – это не значит смиренно терпеть абьюз. Урок заключается в том, чтобы осознать свои неверные сценарии поведения, свои разрушительные установки и изменить их. В случае с контролирующей мамой признать, что это ненормально, и научиться ставить границы. Такие отношения будут продолжаться не единожды и не с одним персонажем (может, и не одну жизнь), пока человек не осознает и не поймёт, в чём его баг, и совсем необязательно только с мамой-абьюзером, может быть и начальник, и близкая подруга, и муж.

Чаще всего я сталкиваюсь с неверной трактовкой понятия кармы именно, когда речь идёт о любовных и супружеских отношениях. В отношениях тяжело, мучительно, но расстаться не хватает сил именно из-за нездоровых сценариев, проблем с самооценкой, собственных багов. Тогда люди называют это кармой и связью из прошлой жизни, только чтобы не столкнуться с невыносимой правдой о себе, с болезненной травмой отвержения, с нежеланием признать и преодолеть созависимость. Принимают за любовь то, что любовью не является, а собственную болезнь и проистекающие из неё страдания оправдывают кармой. Ваша «безумная страсть» не означает, что партнёр пришёл из прошлой жизни и у вас необыкновенные по силе чувства, просто система подкидывает вам людей, чтобы вы осознали свою травму и исцелили её.

А кармические отношения, действительно, редко, но бывают. Я понимаю, что людям, выросшим в нашей культуре, не всегда просто принять мысль о прошлых жизнях и перерождении души. Если вы скептик, примите как возможное допущение. Вот, например, я прочитала историю знакомства Владимира Спивакова с женой в авторском изложении. Он был в гостях у родителей Сати, ему показали семейный альбом. Музыкант увидел на фото Сати и услышал отчётливый голос в голове: она будет твоей женой. Сразу захотел познакомиться с этой девушкой.

У меня мелькнула мысль, что здесь отношения из прошлой жизни, именно в их счастливом варианте, когда люди любят друг друга уже не впервые. Главный признак таких отношений – ощущение близости и родства буквально с первых минут, когда сразу всё идёт как надо. Хотя нет гарантий, что за долгую совместную жизнь сложностей не возникнет. Может быть также большая разница в возрасте (как у Пугачёвой с Галкиным, например), социальная пропасть или разница менталитетов – в качестве такого примера показательна история немки Коринны Хофманн, мгновенно влюбившейся в африканца и оставшейся жить в племени масаи.

Недавно моё внимание привлёк пост в одном астрологическом сообществе. Женщина спрашивает: будут ли у меня здоровые, зрелые отношения, в которых спокойно и комфортно, в которых люди слышат и понимают друг друга?

Сразу захотелось ответить, что вопрос в корне поставлен неверно. С кем вы вступаете в отношения, зависит исключительно от вас. Степень их зрелости зависит от вашей зрелости и осознанности, от проработанности травмирующего и негативного опыта.

В гороскопе не написано, что ваш следующий партнёр Вася Иванов, живущий на 3-й улице Строителей, мастер зрелых отношений восьмидесятого уровня.

Зато в гороскопе очень хорошо видно, с какими сложностями человек может столкнуться при построении отношений, какие он реализует сценарии, кого выбирает.

Мы образуем пары по принципу резонанса. И если партнёры попадаются незрелые и ненадёжные, работать нужно с собой. Исцелять свои травмы и менять неверные паттерны и установки. Всем любви, здоровой и наполняющей.