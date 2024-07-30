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Общество

Массовое захоронение с детьми обнаружили в Гдовском районе

Захоронение времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Гдовском районе, сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

До этого случая поисковики смоли найти останки 25 человек. 12 из найденных тел были детьми. Эти раскопки проходили в деревне Добручи.

На вечер 28 июля здесь же удалось обнаружить останки 60 человек. 52 из них были эксгумированы. Однако как отметил командир поискового отряда Андрей Нудьга, работы ещё не закончатся.

Захоронение, скорее всего, не госпитальное, подчеркнул он. Поисковики предполагают, что это мирные жители и беженцы, которые попали или под артобстрел, или под авианалёт.

«Поражает число погибших и захороненных здесь детей. Также обнаружены останки ещё одной беременной женщины», – отметил Андрей Нудьга.

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