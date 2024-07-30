Псковская байдарочница завоевала четвёртую награду на первенстве России

14:26, 30 июля 2024, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина завоевала четвёртую награду на первенстве России по гребле на байдарках, которое проходит в Энгельсе с 26 июля по 2 августа. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

На дистанции 1 000 метров в одиночках псковичка завоевала серебро, пропустив вперёд только участницу юниорской сборной России Анастасию Кравченко. Ранее Елизавета Кожевина выиграла в составе экипажа среди четвёрок, завоевала серебро в двойках и одиночках на дистанции 500 метров.

«Очень тяжко, я выступала на всех дистанциях, всю программу закрываю. Дистанция очень тяжело далась, но как-то проехала. Супер, всё классно. Ветер попутный, который я очень люблю. Дистанция классная, правда, озеро очень маленькое. Тысяча метров туда и обратно», – отметила Елизавета Кожевина.

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