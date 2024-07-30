140 самозанятых псковичей самостоятельно направляют страховые взносы для формирования пенсии

15:23, 30 июля 2024, ПАИ

140 самозанятых псковичей самостоятельно направляют страховые взносы в региональное отделение Социального фонда России для формирования будущей пенсии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения СФР по Псковской области.

Самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов за себя на обязательное пенсионное страхование, но они имеют право самостоятельно формировать пенсию, перечисляя страховые взносы.

На учёте в отделении СФР по Псковской области состоят 1 504 самозанятых гражданина, которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). 140 человек из них самостоятельно уплачивают страховые взносы. Это позволяет самозанятым включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить необходимые коэффициенты (ИПК) для получения пенсии.

Управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова подчеркнула, что если гражданин работал в статусе самозанятого в течение всего календарного года и был зарегистрирован в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, то для включения этого периода в общий страховой стаж необходимо уплатить установленный размер страховых взносов.

В этом году минимальный размер страховых взносов составляет 50 798,88 рубля. Это учитывается на индивидуальном лицевом счёте гражданина как 1,036 индивидуального пенсионного коэффициента. Максимально можно направить на формирование будущей пенсии 406 391,04 рубля. А это, в свою очередь, отразится на счёте как 8,134 ИПК.

Страховые взносы необходимо перечислить в отделение СФР не позднее 31 декабря текущего года одним либо несколькими платежами.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по ОПС можно подать в клиентских службах отделения СФР, на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении «Мой налог». При этом для выхода на пенсию в 2024 году на общих основаниях необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 ИПК.

Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте СФР или получить по телефону единого контакт-центра 8-800-200-00-98. Режим работа региональной линии – с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, в пятницу с 8:30 до 15:30 без перерыва.