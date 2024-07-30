Великолучанки вышли в финал Кубка России по стрельбе из лука

15:25, 30 июля 2024, ПАИ

Женская сборная Псковской области из Великих Лук вышла в финал командных соревнований по стрельбе из блочного лука, которые проходят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Всего в соревнованиях участвуют десять команд из Калининградской, Московской, Псковской и Иркутской областей, а также Забайкалья, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Бурятии, Санкт-Петербурга и Москвы.

Великолукская команда в составе Ники Снетковой, Александры Савенковой и Миланы Мурзиной завершила квалификационный раунд на третьем месте, что позволило девушкам попасть в четвертьфинал соревнований напрямую. В 1/4 финала сборная Псковской области обыграла хозяйку стартов – сборную Санкт-Петербурга – 227:210. В тяжёлом полуфинальном матче против команды Москвы великолучанки сыграли вничью – 229:229, после чего последовала перестрелка. Точнее решающие выстрелы исполнили девушки из Великих Лук – 30:28 и вышли в финал состязаний, в котором они встретятся с лучницами из Забайкалья. Матч состоится завтра, 31 июля. Начало в 9:20.

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