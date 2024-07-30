Движение на участке улицы Советской в Пскове перекроют на 2,5 месяца

16:01, 30 июля 2024, ПАИ

Движение на участке улицы Советской в Пскове временно перекроют. Соответствующее постановление администрации Пскова опубликовано на портале нормативных правовых актов региона.

С 18 августа по 31 октября для проведения дорожных работ будет временно перекрыто движение транспорта на проезде у домов № 15 и № 19 по улице Советской. Для объезда участка следует использовать улицу Профсоюзную.