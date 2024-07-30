Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Печорах

16:31, 30 июля 2024, ПАИ

Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам состоится в Печорах 3 августа, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Награды соревнований разыграют спортсмены в девяти возрастных группах на дистанциях 500 метров, а также один, два, и три километра. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.

Организаторы принимают предварительные заявки до 2 августа. 3 августа в 13:00 стартует гонка первой возрастной группы.

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