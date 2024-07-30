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Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Печорах

Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам состоится в Печорах 3 августа, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Печорах. Фото: Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки

Награды соревнований разыграют спортсмены в девяти возрастных группах на дистанциях 500 метров, а также один, два, и три километра. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.

Организаторы принимают предварительные заявки до 2 августа. 3 августа в 13:00 стартует гонка первой возрастной группы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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