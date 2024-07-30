Подведены итоги «Кубка Псковского кремля» по теннису

16:52, 30 июля 2024, ПАИ

Подведены итоги «Кубка Псковского кремля» по теннису, который прошёл в Писковичах на базе «Академии тенниса Пскова», сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Академия тенниса Пскова



Фото: Академия тенниса Пскова



Фото: Академия тенниса Пскова



Фото: Академия тенниса Пскова



Фото: Академия тенниса Пскова









Соревнования проводились в трёх возрастных группах среди спортсменов до 13, 17 и 19 лет.

Среди юношей до 13 лет первое место занял пскович Илья Яковлев, вторым стал спортсмен из Архангельска Сергей Иванов, а третьим – его земляк Сергей Антуфьев.

У юношей до 17 лет победил теннисист из Северодвинска Илья Кузнецов, второе место занял великолучанин Иван Нестеров, а третье – Матвей Пономаренко из Архангельска.

В категории среди девушек до 19 лет первые два места достались архангелогородкам Арине Гомзяковой и Елизавете Михайловой. Замкнула тройку лидеров петербурженка Софья Гуменюк.

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