Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе

16:54, 30 июля 2024, ПАИ

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Печорском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение автомобилей Opel и Changan произошло у дома №26 на улице Псковской в Изборске. В результате ДТП пострадал пассажир из автомобиля Opel и водитель автомобиля Changan. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.