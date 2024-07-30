Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе
Два человека госпитализированы в результате ДТП в Печорском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение автомобилей Opel и Changan произошло у дома №26 на улице Псковской в Изборске. В результате ДТП пострадал пассажир из автомобиля Opel и водитель автомобиля Changan. Их госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работали бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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