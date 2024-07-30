Движение транспорта ограничат на улице Аллейной в Пскове 31 июля
В Пскове закроют движение автотранспорта по улице Аллейной от пересечения с улицей Гремячей до пересечения с улицей Кузнецкой 31 июля с 9:00 до 13:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
В это время на улице будут проводиться работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части.
«Движение транспорта будет ограничено, доступ собственникам жилых домов будет обеспечен. Приносим извинения за возможные неудобства», – отметили в администрации города.
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