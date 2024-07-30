ПсковГУ стал победителем проектов в конкурсе «Помоги маме учиться»

20:15, 30 июля 2024, ПАИ

Псковский государственный университет стал победителем конкурса «Помоги маме учиться», который проводился среди высших учебных заведений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс был организован Министерством образования и науки России совместно с Тамбовским государственным университетом им. Г. Р. Державина. Всего на конкурс была подана 31 заявка от вузов из 26 регионов России.

Преподаватели кафедры образовательных технологий Института образования и социальных наук ПсковГУ Любовь Головина, Арина Михайлова и Инна Прадун разработали проект по созданию комнаты матери и ребёнка и группы кратковременного пребывания.

Помещения будут располагаться на первом этаже одного из корпусов студенческого общежития ПсковГУ по адресу: улица Карла Маркса, д. 1. Этот жилой блок имеет отдельный выход во двор университета, который граничит со сквером для студентов, где есть детская игровая площадка.

В комнате матери и ребёнка и группе кратковременного пребывания будут: приёмные для детей и родителей, общие пространства для общения и отдыха, служебные и технические помещения, мини-кухня, место для мытья и дезинфекции инвентаря, оборудования, игр и игрушек, раздевалка.

Студентки-мамы и молодые преподавательницы смогут оставлять своих детей под присмотром специалиста на 2–4 часа в день. Это позволит им регулярно посещать лекции и практические занятия, а также немного отдохнуть.

Проект должен быть реализован до конца 2024 года. Университет получит финансирование в размере 2,4 млн рублей.