Более двух миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

21:15, 30 июля 2024, ПАИ

Более двух миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мошенники представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранителями. Звонившие предлагали перевести деньги на «безопасный счёт». Помимо этого, махинаторы ввели в заблуждение отдельных пользователей при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров, в том числе сотового телефона.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, двум пользователям сайта «Госуслуги» из Великих Лук и Острова позвонили незнакомцы и представились сотрудниками сотовых компаний. Под предлогом якобы необходимости продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам потерпевших, после чего заблокировали их учетные записи. Ведется следствие.