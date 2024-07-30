Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полицейские в Псковской области
Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полицейские в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Порхове вечером 29 июля у дома на улице Восточной полицейские остановили для проверки автомашину «ВАЗ-21099», которой управлял 45-летний нетрезвый местный житель.
Также утром 29 июля в Пыталово по улице Белорусской на мопеде ехал 43-летний житель Пыталовского района, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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