Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полицейские в Псковской области

21:36, 30 июля 2024, ПАИ

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полицейские в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Порхове вечером 29 июля у дома на улице Восточной полицейские остановили для проверки автомашину «ВАЗ-21099», которой управлял 45-летний нетрезвый местный житель.

Также утром 29 июля в Пыталово по улице Белорусской на мопеде ехал 43-летний житель Пыталовского района, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего уточняются.