Пскович ударил знакомого бутылкой по голове в ходе конфликта

23:37, 30 июля 2024, ПАИ

Перед судом предстанет житель города Пскова, который в ходе конфликта со своим знакомым разбил о его голову бутылку коньяка. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Прокурор города утвердил обвинительный акт в отношении жителя Пскова. Обвиняемый выпивал вместе со знакомым, и в какой-то момент между ними возник конфликт. В ответ на нецензурную брань потерпевший ударил обвиняемого кулаком по лицу. Тогда обвиняемый схватил недопитую бутылку коньяка и разбил её о голову потерпевшего.

В результате этих действий обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждения, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья на срок более трех недель.

Действия обвиняемого квалифицированы пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ. Эта часть статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Прокурор Пскова утвердил обвинительный акт, и уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.