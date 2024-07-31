В России предлагают штрафовать экскурсоводов за отсутствие аттестации

07:30, 31 июля 2024, ПАИ

Штрафовать экскурсоводов за отсутствие аттестации и не уведомление МЧС о прохождении опасных маршрутов предлагают в России. Такой законопроект 31 августа хотят внести в Госдуму. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на зампреда комитета по туризму от фракции «Единая Россия» Наталью Костенко.

На данный момент, чтобы стать экскурсоводом, необходимо пройти обязательную аттестацию. Также у них есть обязанность сообщать в МЧС о начале и завершении опасного маршрута. Однако, ответственность за нарушение этого в законодательстве не предусмотрена.

Именно для этого предлагается внести соответствующие изменения в КоАП России.

В частности, в России предлагают ввести следующие штрафы. За проведение экскурсий без аттестации экскурсоводам может грозить от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 150 тысяч. За повторное нарушение россияне заплатят от 50 до 70 тысяч, а юрлица – от 150 до 200 тысяч.

За не уведомление МЧС экскурсоводам будет грозить предупреждение или штрафы от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.