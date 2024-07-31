Личный приём жителей провела глава Псковского района

08:00, 31 июля 2024, ПАИ

Личный приём жителей провела глава Псковского района Наталья Фёдорова. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Глава муниципалитета рассмотрела обращения жителей Логозовской волости по электроснабжению одной из улиц в деревне Дуброво, а также о земельном вопросе при подготовке публичных слушаний в деревне Федоровщина.

«Кроме того, в настоящее время в ежедневном режиме отрабатываются вопросы по вывозу ТКО и КГО. В связи с неблагоприятными погодными условиями есть обращения по отключению электроэнергии. Каждому обратившемуся жителю даны необходимые пояснения, профильным специалистам Администрации даны поручения по решению обозначенных проблем», – отметила Наталья Фёдорова.