Пропавшего в Плюсском районе мужчину нашли живым
63-летнего мужчину, который пропал в Плюсском районе, нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Добавим, что местонахождение мужчины было неизвестно с 22 июля.
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