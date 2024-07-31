Пропавшего в Плюсском районе мужчину нашли живым

08:19, 31 июля 2024, ПАИ

63-летнего мужчину, который пропал в Плюсском районе, нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Добавим, что местонахождение мужчины было неизвестно с 22 июля.