Завершилась регистрация кандидатов на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу № 5

08:54, 31 июля 2024, ПАИ

Завершён этап регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На вакантный мандат гордумы претендуют семь человек:

Иван Гориславский, КПРФ

Сергей Горячев, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

Анна Дмитриева, Единая Россия

Владимир Ефимов, ЛДПР

Алексей Канищев, Яблоко

Игорь Романов, Новые люди

Павел Сидоров, Справедливая Россия – Патриоты – За правду.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний, семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

Добавим, что сентябрьские выборы затронут 74 тысячи избирателей из 11 муниципалитетов региона.