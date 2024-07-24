Завершилась регистрация кандидатов на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу № 5
Завершён этап регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
На вакантный мандат гордумы претендуют семь человек:
- Иван Гориславский, КПРФ
- Сергей Горячев, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
- Анна Дмитриева, Единая Россия
- Владимир Ефимов, ЛДПР
- Алексей Канищев, Яблоко
- Игорь Романов, Новые люди
- Павел Сидоров, Справедливая Россия – Патриоты – За правду.
Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний, семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
Добавим, что сентябрьские выборы затронут 74 тысячи избирателей из 11 муниципалитетов региона.
Заявление на голосование с помощью ДЭГ на сентябрьских выборах жители Псковской области могут подать с 22 июля
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