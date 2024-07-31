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Общество

Как бороться с орущими чайками, рассказал директор псковской управляйки

Жители домов на Дальнем Завеличье Пскова жалуются на то, что их беспокоит крик чаек. Птицы не только кричат, но ещё разрывают помойки, нападают на голубей, загрязняют помётом двор и автомобили, рассказали жители домов корреспондентам «Первого Псковского».

Директор управляющей компании Андрей Тарасов рассказал, как бороться с террором чаек. Фото: скриншот видеосюжета «Первого Псковского»

Директор одной из псковских управляющих компаний Андрей Тарасов рассказал, как бороться с птичьим террором. «В борьбе с чайками важно лишить их еды. Для этого нужно закрывать контейнеры и убирать гнёзда с крыш. Этим должна заниматься управляющая компания», – подчеркнул он.

Места гнездования на крышах домов лучше всего убирать осенью, потому что летом сделать это практически невозможно, так как птицы охраняют гнёзда и для человека это может быть опасным, добавил он.

Кроме того, жители домов могут обратиться в управляющую компанию с просьбой поставить специальные контейнеры, защищающие от птиц. «Там, где мусорные площадки оборудованы навесом и решётками по бокам, это даёт положительный результат – туда не попадают даже галки», – заключил Андрей Тарасов.

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Как бороться с орущими чайками, рассказал директор псковской управляйки


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