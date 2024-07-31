Великолучанки стали победителями Кубка России по стрельбе из лука
Великолучанки стали победителями Кубка России по стрельбе из блочного лука в командном зачёте. Старты проходят в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ПАИ.
В финале соревнований сборная Псковской области в составе Ники Снетковой, Александры Савенковой и Миланы Мурзиной обыграла команду Забайкалья – 227:223.
Тренирует команду Виталий Андреев.
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