Электроэнергии временно не будет в Великих Луках и районе 1 августа

11:37, 31 июля 2024, ПАИ

Электричества временно не будет в Великих Луках и Великолукском районе 1 августа, сообщили ПАИ в администрациях муниципалитетов.

С 9:00 до 17:00 света не будет на улице Интернациональной в Великих Луках и в деревне Фотьево. С 9:00 до 12:00 – на улице Дружбы, дом № 5, квартира № 2 в Великих Луках. С 13:00 до 17:00 – на улице Гоголя, 9 в Великих Луках.

Электричества не будет в связи с ремонтными работами, отметили специалисты.