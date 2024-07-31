Электроэнергии временно не будет в Великих Луках и районе 1 августа
Электричества временно не будет в Великих Луках и Великолукском районе 1 августа, сообщили ПАИ в администрациях муниципалитетов.
С 9:00 до 17:00 света не будет на улице Интернациональной в Великих Луках и в деревне Фотьево. С 9:00 до 12:00 – на улице Дружбы, дом № 5, квартира № 2 в Великих Луках. С 13:00 до 17:00 – на улице Гоголя, 9 в Великих Луках.
Электричества не будет в связи с ремонтными работами, отметили специалисты.
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