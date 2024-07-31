Ещё одного подстреленного аистёнка привезли из Порхова в гдовский центр

12:02, 31 июля 2024, ПАИ

Ещё одного аистёнка с внешними признаками проникающего огнестрельного ранения из Порхова доставили в Центр спасения аистов в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что мужчина, который привёз аистёнка, слышал выстрелы из винтовки перед тем, как нашёл птицу.

Аистёнка отвезут в ветеринарную клинику. «Обследование прояснит ситуацию, установит точную причину проникающего ранения. О результатах визита в клинику сообщим по возвращении», – отметили в центре.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в области стреляют в аистов. Ранее также в Порхове неизвестный подстрелил аиста, добывавшего еду для потомства.