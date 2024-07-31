Участки улицы Первомайской и площади Декабриста Пущина в Пскове будут временно перекрыты

11:18, 31 июля 2024, ПАИ

Участки улицы Первомайской и площади Декабриста Пущина в Пскове будут временно закрыты для движения, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

С 5 по 9 августа с 9:00 до 16:00 для проведения дорожных работ будет перекрыт участок дороги на улице Первомайской в районе здания № 6.

Также до 9 августа продлевается ограничение движения по одной полосе проезжей части на площади Декабриста Пущина.

Водителей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.