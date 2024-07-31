До +23 градусов ожидается в Псковской области 1 августа

11:42, 31 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 1 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит ночью от +10 до +15 градусов, а днём – от +18 до +23.

Атмосферное давление будет ниже нормы.